Menopauza hýbe politikou. Britky se mohou dočkat volna a dalších úlev

Skupina britských poslanců a poslankyň volá po novele zákona o rovnosti, která by zahrnula menopauzu jako „chráněnou charakteristiku“. Požadují také zřízení postu zvláštního ambasadora, který bude mít udržení žen v přechodu v zaměstnání jako hlavní agendu, informují britská média.

Podle britské veřejnoprávní televize vláda (která však v záležitostech zdravotnictví spravuje jen Anglii) uvedla, že řešení problému je její prioritou. Nedávno také jmenovala ambasadora pro ženské zdraví a připravuje zřízení zvláštní skupiny pro menopauzu, jejímž úkolem má být prozkoumat možnosti podpory na pracovištích. Vyhovět by také měla požadavku na sjednocení poplatků za hormonální léčbu, což by mělo srazit cenu terapie pro ženy.

Vláda by podle výboru měla okamžitě začít jednat a zavést menopauzu jako chráněnou charakteristiku, spustit osvětovou kampaň o příznacích menopauzy a otestovat politiku „volna v menopauze“ ve veřejném sektoru.

Poslanec Iain Duncan Smith při zkoušce hřejících vest upozornil na to, že menopauza je i ekonomický problém. „Když to ženy takto velmi těžce postihuje, zatímco jsou v práci, postihne to i jejich výkon. Produktivita jde dolů a ekonomika na tom tratí. Takže vypořádání se s tímto problémem, přinese širší benefity celé společnosti,“ řekl.