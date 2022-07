Bývalí republikáni a demokraté si v USA založili vlastní stranu

Nové straně s názvem Forward (Vpřed) budou zpočátku společně předsedat někdejší demokratický kandidát na prezidenta Andrew Yang a Christine Toddová Whitmanová, bývalá republikánská guvernérka státu New Jersey.

Třetím stranám se v americkém systému dvou stran historicky nedařilo. Občas mohou ovlivnit prezidentské volby. Podle analytiků měl v roce 2000 známý ochránce spotřebitelů a kandidát Strany zelených Ralph Nader podíl na těsné porážce demokrata Alberta Gora v klání s Georgem W. Bushem. Prohru demokratické kandidátky Hillary Clintonové v roce 2016 mnozí přičítali mimo jiné Jill Steinové, která se o hlasy voličů rovněž ucházela jako kandidátka Strany zelených. Političtí analytici jsou ale skeptičtí, že by strana mohla uspět.

Cílem nového politického uskupení je získat oficiální stranickou registraci a přístup k volebním urnám ve 30 státech do konce roku 2023 a ve všech 50 státech do konce roku 2024, tedy včas před prezidentskými volbami a volbami do Kongresu v roce 2024.