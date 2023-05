Na ostře střežené korejské hranici bují život

Do blízkosti zvířat a rostlin se spíš než návštěvou historických a vojenských objektů můžete dostat při túře některými z nedávno otevřených stezek vedoucích podél hranic pásma. Letos se příroda v takzvaném DMZ, jak oblast často označují Jihokorejci, dostala do centra pozornosti celého světa díky projektu Googlu k 70. výročí příměří, v jehož rámci si celý svět mohl prohlédnout unikátní fotky tamní flóry a fauny a který nabídl i virtuální procházky po několika stezkách.

„Ano, o DMZ se často říká, že je to ráj pro divoký život, ale zapomíná se na to, že to místo je nejen odříznuté, ale i dost malé,“ řekl ekolog s tím, že to sice může být dobré pro řadu druhů zvířat včetně menších a středně velkých savců, ale zároveň špatné pro ty největší.