Místo smutku maskáče. Ukrajinka šla bojovat za zesnulého snoubence a otce

„Rusové mě chtěli obléknout do smuteční černé, ale místo toho mě oblékli do maskáčů,“ cituje lvovskou rodačku Jarynu Chuchman-Minyo server Novynarnia, který odvyprávěl její příběh.

Když Rusko zahájilo plnohodnotnou invazi, Ivan se spolu se svými kamarády dobrovolně přihlásil do armády. Po tom, co prošel měsíčním výcvikem a stal se starším seržantem, se zapojil do bojů. Na frontě strávil jen pár dní. Začátkem loňského dubna zemřel při minometném útoku.

Vzpomíná na to, jak nechtěla, aby otec, se kterým měla velice blízký vztah, odešel znovu bojovat, a povolávací rozkaz před ním schovala ho šuplíku. Nebylo jí to nic platné. Její otec nakonec zemřel 25. března letošního roku nedaleko Bachmutu, když ho střepina zasáhla do hlavy a do zad.