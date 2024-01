O život mohly přijít tisíce. Japonsko potvrdilo, že umí odolat zemětřesení

Zatímco zasažená města Tojama a Kanazawa se den po neštěstí vrací do normálu, mnohé jiné metropole by mohly být zemětřesením o síle 7,5 magnituda (některé zprávy uvádí i 7,6) ze značné části srovnány se zemí a následující týdny by se v nich veškeré zdroje soustředily na záchranu přeživších v sutinách a péči o vysídlené.