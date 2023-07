Mladá žena bojuje proti menstruační chudobě. Vyrábí látkové vložky

V Angole stejně jako v dalších rozvojových zemích totiž zůstává velkým problémem menstruační chudoba. OSN ji definuje jako „nemožnost dovolit si menstruační pomůcky“, což může narušovat základní práva žen a dívek, včetně práva na práci nebo chodit do školy.

Podle dat Světové banky minimálně 500 milionů dívek a žen po celém světě nemá přístup ke všemu, co během menstruace potřebují.

Hwimmy se to sice osobně netýká. V rozhovoru pro Seznam Zprávy ale vypráví o tom, jak přesto pociťuje, že mnoho žen a dívek v Angole pomoc potřebuje. Rozhodla se proto jim zprostředkovávat látkové menstruační vložky.

„65 procent angolské populace jsou ženy a většinou mladé. To znamená, že tu menstruuje více než polovina populace,“ upozorňuje a zdůrazňuje, že jde zejména o venkovský problém.

Už delší dobu jsme pozorovaly, že jednorázové vložky začaly zdražovat. Zatímco dříve stály kolem 250 kwanz, dnes už stojí 500 kwanz (asi 14 korun, pozn. red.). Pro nás, kdo žijeme ve městě, je ta cena přijatelná, ale to neplatí pro dívky a ženy z jiných částí země.

Pro ty z vesnic a venkovských oblastí je to často něco, co si nemohou dovolit, a nemají proto k menstruačním vložkám přístup. Náš nápad ale vznikl už v době pandemie.

Jak se to stalo?

Při pandemii covidu-19 jsem i já v Luandě měla problém vložky sehnat, i když mám peníze. Obchody byly zavřené a také byly jednotlivé části Luandy uzavírány do karantény, aby se zamezilo šíření nákazy. Málokdo tehdy přemýšlel nad tím, jak se máme se situací vypořádat my, ženy, co menstruujeme.