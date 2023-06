Aby přežili, jsou nuceni škodit přírodě. Lepší cestu s nimi hledá i Češka

Při pohledu z letadla si nicméně nelze nevšimnout další skutečnosti (překvapující právě pro obdivovatele přírody), a to absence stromů a lesů.

Především pro lidi na venkově je často dřevo a dřevěné uhlí jediným způsobem, jak vařit nebo topit, a tudíž zkrátka přežít. Je to také často jedna z mála možností, jak si v regionech bez jiných pracovních příležitostí zajistit stálejší příjem.

„Většina (zemědělců) závisí na přírodních deštích, což znamená, že mají jen jednu úrodu za rok. Když tedy nezaprší, nemají úrodu vůbec. Od března do listopadu je sucho, deště začínají v listopadu a jsou až do března. To je okno, kdy se pěstuje a zasévá,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy ředitel programů humanitární organizace CARE zaměřených na Zambii Henry Loongo.