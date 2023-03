Mladá žena na škole v Nashvillu zastřelila tři děti a tři dospělé

„V tuto chvíli nevíme, kdo to je,“ řekl policejní mluvčí Don Aaron o pachatelce. Ta se prý zdála být náctiletá, policie ale záhy upřesnila, že se jednalo o 28letou ženu z Nashvillu. Podle listu The New York Times nebylo ihned jasné, zda měla žena na danou školu nějakou vazbu.