„Moskva chystá extrémní taktiku.“ G7 čeká po ukrajinském útoku cokoli

Ministři zahraničí ekonomicky vyspělých zemí G7 v úterý odsoudili „nezodpovědnou jadernou rétoriku“ Ruska a ujistili Ukrajinu o maximální podpoře. Po dvouhodinovém setkání v japonské Karuizawě vydali prohlášení, ve kterém mimo jiné kritizují Putinův plán rozmístit v Bělorusku taktické jaderné zbraně, píše britský deník The Guardian.

„Musíme být připraveni na extrémní taktiku,“ uvedli podle listu na summitu G7 představitelé Velké Británie s tím, že lze očekávat, že Rusko se pokusí ukrajinská území udržet všemi dostupnými prostředky a Kreml by mohl v reakci na ukrajinskou protiofenzivu použít „jakékoli nástroje, které zbyly“.

O brzkém zahájení nové protiofenzivy Kyjev otevřeně mluví už několik měsíců. Co se týče termínu, z materiálů uniklých z Pentagonu víme, že nové brigády ukrajinské armády by měly být připravené ke konci dubna. O tom, kde přesně by mohly zaútočit, se zatím příliš neví, ale základní možnosti zůstávají prakticky už od podzimu stejné (více zde).