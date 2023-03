Na nejznámější symbol Dánska někdo namaloval ruskou vlajku

Červeno-modro-bílé pruhy se na kameni, který ční u pobřeží Kodaně, objevily v noci ze středy na čtvrtek, píše deník The Guardian , který na incident upozornil. Několika turistům se ve čtvrtek ráno podařilo pořídit snímky poškozené sochy.

Dánská policie oznámila, že místo obhlédla a zaznamenala „případ vandalismu“. Na místě pak zajišťovala stopy, které by mohly vést k dopadení pachatele.

Není to poprvé, co se socha Malé mořské víly stala terčem vandalů. V roce 1964 někdo odřízl mořské panně hlavu a ukradl ji, o dvacet let později zase soše někdo uřízl paži. Ke krádeži hlavy došlo znovu v roce 1998, pachatelé ji ovšem nakonec vrátili.