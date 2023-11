Na terorismus se terorismem odpovídat nesmí, řekl papež prezidentovi Izraele

S odvoláním na nejmenovaného vysoce postaveného izraelského činitele, který byl s obsahem telefonátu seznámen, to dnes napsal zpravodajský list The Washington Post ( WP ).

Při generální audienci ve Vatikánu 22. října pak papež prohlásil, že konflikt „překročil hranice války. To je terorismus“. Toto vyjádření podle WP v kombinaci s telefonátem mezi papežem a prezidentem Izrael vnímal natolik negativně, že raději o telefonátu neinformoval. Papež totiž zjevně podle WP přirovnal právě izraelskou operaci v Pásmu Gazy k terorismu. „Jak jinak by se to dalo interpretovat?“ uvedl vysoce postavený izraelský činitel, který hovořil pod podmínkou zachování anonymity.