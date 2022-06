Na vedlejší koleji. Muži v USA promluvili o tom, jak vnímají potraty

Americký nejvyšší soud minulý pátek zrušil právo na potrat dané verdiktem starým skoro 50 let. Ženy v celých USA podle něj měly právo na interrupci zhruba do 23. týdne těhotenství.

Své příběhy s The New York Times sdílely dohromady stovky mužů, kteří chtěli být slyšet.

O dva měsíce později však jeho přítelkyně podstoupila potrat, o kterém mu nejprve neřekla. Později zákrok odůvodnila tím, že nebylo možné zvládat školu a těhotenství zároveň. I když se Quenton považuje za zastánce práva na potrat a v zásadě rozuměl jejímu pohledu, nezabránilo to pocitu rozpolcenosti, který měl. Těšil se na to, že se stane otcem, a myslel si, že by jeho názor měl mít určitou váhu. Nakonec ovšem uznal, že člověk nemůže nikomu říkat, co má dělat s vlastním tělem.