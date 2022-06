Zákaz potratů prohloubí rozdělení americké společnosti, píší média

Klíčový okamžik amerických dějin, ke kterému se dlouho schylovalo, nebo náznak štěpení americké společnosti. Tak hodnotí páteční rozhodnutí amerického nejvyššího soudu o zrušení práva na potrat ve Spojených státech zahraniční média. Komentáře amerického tisku si všímají hlavně nového trendu v rozhodnutích soudu, který se neobává jít proti části veřejného mínění a který by mohl prosadit i další změny. Soud by teď mohl chtít zasahovat i do dalších oblastí soukromého života, jako je antikoncepce nebo sňatky osob stejného pohlaví, píše ve své analýze v deníku The New York Times Charlie Savage.