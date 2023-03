Náboje z ochuzeného uranu můžou znamenat riziko. Ale jiné, než říká Moskva

Nebezpečí ale podle BBC panuje zejména v parách, které se usazují jako jedovatý a také slabě radioaktivní prach. To potvrdila i studie organizace Clean Air for Ukraine, podle ní látka představuje největší nebezpečí, když se dostane do těla ve formě prachových částic. Takové částice nerozpustného uranu mohou zůstat v plicních tkáních a zejména v lymfatických uzlinách až několik let.