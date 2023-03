Nadváhu či obezitu bude mít do roku 2035 půlka světa, varuje zpráva

Tento problém je podle Baura „obzvlášť znepokojivý“ a ukazuje, že vlády a zákonodárci po celém světě by měli dělat vše pro to, aby zamezili „předávání těchto zdravotních, sociálních a ekonomických zátěží na mladší generaci“.

Kromě dětské obezity zpráva vyzdvihuje očekávání vysokého nárůstu obezity v rozvojových zemích. Z desítky zemí, u kterých zpráva očekává nejvyšší nárůst, jich devět patří do skupiny rozvojových států Afriky a Asie.

Organizace požaduje nastartování národních akčních plánů, které by pomohly zemím zavést do praxe nová doporučení pro prevenci a léčbu obezity od Světové zdravotnické organizace (WHO). Detailní data má organizace v pondělí předložit příslušným orgánům OSN.