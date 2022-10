Napíchli Rusové telefon Liz Trussové? Politici volají po vyšetřování

Podle listu Mail on Sunday, který své zjištění zveřejnil v sobotu, se na hackerský útok přišlo v průběhu léta, kdy v Konzervativní straně probíhala volba nového vedení. Boris Johnson, který byl v té době stále ještě premiérem, a vládní tajemník Simon Case však podrobnosti o něm zamlčeli.

Zprávy, ke kterým se hackeři dostali, nejspíše obsahovaly rozhovory se světovými ministry zahraničí o válce na Ukrajině, včetně podrobností o dodávkách zbraní. Součástí obsahu ale byly i debaty osobní, a to například v podobě kritiky, kterou Trussová a její budoucí kancléř Kwasi Kwarteng vyjádřili na adresu Johnsona a která přinášela riziko vydírání.

S odvoláním na anonymní zdroje Mail on Sunday uvádí, že z mobilu byly získány v té době až rok staré zprávy. Britská vláda má přitom zavedeny robustní systémy na ochranu před kybernetickými hrozbami, které zahrnují i pravidelné bezpečnostní instruktáže pro ministry a poradenství v oblasti ochrany jejich osobních údajů.

„Pro zpravodajské služby to nevypadá moc dobře, když mohou telefon ministra zahraničí tak snadno vyplenit agenti, o nichž se předpokládá, že pracují pro Rusko, a hledat v něm nepříjemné osobní zprávy,“ cituje britský web anonymní zdroj obeznámený s celou záležitostí.

List sice s odkazem na své informátory tvrdí, že za údajným hackerským útokem stojí agenti podezřelí z práce pro Rusko, například webu BBC se tato informace ale nepodařila ověřit. Dalšími zjevnými podezřelými, které by mohli z útoku profitovat, jsou podle bezpečnostního experta Antonyho Gleese Čína, Severní Korea nebo Írán.

Do finále volby lídra britské Konzervativní strany v létě postoupil vedle Liz Trussové i někdejší ministr financí Rishi Sunak. Podle kuloárních informací ani jeden nevyvolával u členů strany nadšení.

„Je to nesmírně vážné - ukazuje to závažnost hrozeb ze zemí, které by nám mohly ublížit, a proč musí kybernetickou bezpečnost brát všichni ve vládě tak vážně. Musíme vědět, že vláda si uvědomuje závažnost této situace,“ okomentovala situaci Yvette Cooperová, labouristická stínová ministryně vnitra.