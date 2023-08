Napoleon jako Hitler. Tak to není, zlobí se Bonapartovi zastánci

Scottova slova však vyvolala v některých kruzích pozdvižení. Akademický ředitel Napoleonovy nadace Pierre Branda vyjádřil pro britský deník The Times rozčarování. Režisérova slova prý nesedí, protože „zatímco Hitler a Stalin nic nepostavili a pouze ničili, Napoleon vybudoval věci, které stojí dodnes.“

Branda poukázal na to, že bývalý britský premiér Winston Churchill přirovnávání Napoleona k Hitlerovi odmítal: „Řekl by svým zaměstnancům: ‚Zakazuji vám to říkat.‘“