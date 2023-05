Návštěvník galerie snědl vystavený banán za 120 tisíc dolarů

Pro stanici KBS pak uvedl, že „poškození uměleckého díla by se rovněž dalo považovat za umělecké dílo“. „Myslel jsem, že to bude zajímavé… Není to tam nalepené proto, aby se to snědlo?“ dodal s tím, že přilepit zpátky prázdnou slupku mu připadalo jako dobrý vtip.

„Žádný problém,“ uvedl Cattelan potom, co byl o incidentu v soulské galerii informován. Sochař a performer, který sídlí v New Yorku, se proslavil svými satirickými díly budícími společenské diskuze.

Není to poprvé, co návštěvník výstavy s názvem MY na Cattelanovo dílo zareagoval tímto způsobem. Po tom, co bylo první vydání „Komedianta“ v roce 2019 prodáno v Miami za 120 000 dolarů, jej ze zdi odlepil a následně snědl umělec David Datuna. Banán byl krátce na to vyměněn za nový a proti Datunovi nebyly podniknuty žádný další kroky.