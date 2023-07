Nechat se svést. Ruští vojáci prozrazují důležité informace na seznamkách

Jejich profilové obrázky vygenerované umělou inteligencí se objevují v seznamovacích aplikacích v okupovaných pohraničních oblastech. Od začátku invaze omámily a přilákaly desítky osamělých ruských vojáků, kteří se chytili do pasti a nic netušíce vyzradili svým novým idolům důležité informace. Jejich příběh popsal list The Times.

Jedna z nich, říká si Angelina, věnuje dvě hodiny denně flirtování s mužem, kterého nenávidí, v naději, že urychlí jeho zánik. Ten jí na oplátku posílá své úvahy o dámském spodním prádle, videa, jak vyslýchá její zajaté krajany, anebo obrázky jejich mrtvých těl. Občas se však Angelina dozví něco užitečnějšího. Může to být třeba fotografie vojenského pasu, odhalující informace o jednotce, či video zamilovaného vojáka, který řídí a zpívá a prozradí svou polohu. Nebo šokované žádosti o soucit po smrti kamaráda, odhalující zároveň přesný ukrajinský úder.

„Hledáme informace o počtu vojáků, informace o množství vojenské techniky, o úspěšnosti některých útoků, o jejich problémech s jídlem a vybavením,“ vysvětluje Angelina v rozhovoru pro list The Times, zatímco její kolegyně Máša – což je rovněž pseudonym – prohlíží seznamovací aplikace a zaměřuje se na muže v uniformě.

Obě mladé ženy pracují pro Molfar, ukrajinský projekt, který již od roku 2014 napřel své úsilí na pomoc lidem postiženým válkou a od loňského února se zapojil do podpory ukrajinského válečného úsilí, zejména v oblasti vyšetřování, analýzy a fact-checkingu.

„Přicházejí do mé země, chtějí zabít můj lid, chtějí zničit naši národnost,“ říká Angelina. „I když nevěří v tuto ruskou válku, jsou ochotni to všechno dělat pro peníze, tak proč by mi mělo záležet na lidech, kteří mě chtějí zabít,“ dodává.