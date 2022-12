Nejezděte sami. Francie dá až 100 eur řidičům, kteří někoho svezou

Tři miliony spolujízd denně. Tento ambiciózní cíl si francouzská vláda ve snaze omezit emise a uvolnit dopravu vytyčila už v roce 2019. Stáli za ním tehdejší ministr dopravy a také ministryně ekologické transformace Elisabeth Borneová, která se mezitím vyšvihla do pozice premiérky.

Právě přechod na elektromobilitu je jedním z dalších cílů francouzské vlády. Do roku 2027 by ráda vyráběla milion takových automobilů ročně. Francouzům na jejich nákup přispěje i sedm tisíc eur (více než 173 tisíc korun).

Válka na Ukrajině sice přinesla opětovné otevírání uhelných elektráren, evropské opouštění fosilních paliv ale pokračuje. Francie chce do roku 2027 vyrábět milion eletromobilů ročně.

Ministři podle deníku Le Monde nyní odhadují, že by Francie mohla kýžených třech milionů spolujízd denně dosáhnout za pět let. Podle ministerstva dopravy by se více než ztrojnásobením jejich počtu zabránilo vzniku 4,5 milionu tun CO2 ročně.