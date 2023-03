Nejkrvavější válka dneška v myslích nekončí. Napravit křivdy potrvá generace

O čtyři a půl měsíce později je nicméně mír křehký. Jeho udržení nepomáhá ani to, že se neustále objevují nové příběhy a svědectví o zvěrstvech páchaných na civilistech, a to jak ze strany etiopských jednotek, s nimi spřízněných eritrejských jednotek, i těch tigrajských.

„Eritrejské jednotky dostaly v Tigraji zelenou od premiéra Abiyho Ahmeda. Prezident Eritrey Isaias Afwerki využil příležitosti se pomstít za dobu, kdy spolu Eritrea a právě Etiopie pod vládou tigrajské TPLF svedly na konci devadesátých let krátkou ale velmi bolestivou válku. Eritrea se tehdy mimo jiné dostala do velké mezinárodní izolace. A Afwerki na to nezapomněl… V každém konfliktu jsou vojáci, kteří si zelenou vykládají po svém,“ vysvětluje pro Seznam Zprávy afrikanista Jan Záhořík ze Západočeské univerzity v Plzni.

Vystrašená Hagosová se společně s dcerou bála, co by mohlo následovat, a zůstaly proto v domě zavřené s mrtvými těly čtyři dny. Až poté sebrala odvahu a šla do místního kostela zjistit, zda by je mohla pohřbít. Vysoce postavený eritrejský voják jí nicméně řekl, že ne. Manžela se synem tak pohřbila provizorně na dvorku za domem. Regulérně je mohla pochovat až po dvou měsících.