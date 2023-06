Nejnenáviděnější osoba Francie: Muž, jenž nechal zbourat menhiry

Stavebníci pak tvrdí, že netušili, že i tato oblast spadá do archeologického naleziště. „Nejsem archeolog, neznám menhiry; nízké zdi existují všude. Kdybychom to věděli, očividně bychom udělali věci jinak,“ řekl Stéphane Doriel, který je za stavbu budovy odpovědný.

Amatérský archeolog Obeltz to ale vidí jinak –⁠ poukazuje především na to, že úřady neprovedly před zničením menhirů žádný průzkum a že se stavbou spěchaly, protože lokalita má zažádáno o zařazení na Seznam kulturního dědictví UNESCO. Pokud by uspěla, šance na výstavbu by se snížily k nule. Paradoxem je, že šéfem komise žádající o zařazení na seznam je právě starosta Lepick.