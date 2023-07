Nejsou vidět ani slyšet. Duchové Bachmutu vnesli mezi Rusy smrt a hrůzu

Ne každý ale počítá všechny své zabité cíle. „Není to nic, na co bychom měli být hrdí. Nezabíjíme lidi, ale ničíme nepřítele,“ říká střelec Kuzia po noční misi. Před válkou pracoval v továrně. Nikdy prý neměl rád zbraně, ale cítil povinnost jít do války, když Rusko Ukrajinu napadlo. „Každá mise je nebezpečná. Když uděláte chybu, nepřítel vás může zasáhnout. Samozřejmě, že se bojím. Jen blázen by se nebál,“ dodává.