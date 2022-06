Německo je na cestě k legalizaci marihuany

Ministr zdravotnictví Karl Lauterbach doufá, že nový zákon předloží v nadcházejících měsících. V případě jeho přijetí by mělo být konopí k rekreačním účelům k dostání v licencovaných obchodech.

Burkhard Blienert, vládní expert na drogovou politiku a člen SPD, uspořádá v nejbližších týdnech sérii pěti rozhovorů s více než 200 zúčastněnými, včetně lékařů zabývajících se závislostí, konopných asociací a mezinárodních odborníků. Výsledky rozhovorů, jenž by měly akcentovat budoucí podobu zákona, budou prezentovány na konci měsíce.

Německo povolilo v roce 2016 užívání marihuany k léčebným účelům a v současnosti je možné ji za tímto účelem zakoupit v lékárnách. To se možná nezmění ani v případě rekreačního užívání.

„Pokud se má konopí prodávat za účelem spotřeby, mělo by se prodávat pouze v lékárnách,“ uvedla v prohlášení Německá lékárenská asociace. „Pokud by se jednalo o různé distribuční kanály bylo by obtížné zajistit jednotné a vysoké standardy ochrany spotřebitele.“