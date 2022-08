„Není možné ji zachytit.“ Rakety Kinžal jsme použili třikrát, tvrdí Rusko

„Občas jsou hypersonické zbraně, co do strategického významu, lehce přeceňované. Zároveň ale samozřejmě platí, že díky kombinaci rychlosti a schopnosti manévrovat během letu si velmi dobře poradí s protiraketovou obranou a pro protivníka je zároveň do poslední chvíle velmi obtížné identifikovat, co přesně je jejich cílem,“ přiblížil Smetana.