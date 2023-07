„Nevíme, co bude, ale věříme v dohodu,“ říká Češka pracující pro Hollywood

Hollywood se dále propadá do krize. Ke stávce scenáristů, která trvá už měsíce a přerušila práce na řadě očekávaných filmů, seriálů či show, se připojili herci.

Než se vlivná filmová studia a streamovací platformy s hereckými odbory (ne)domluví, nesmí jejich 160 tisíc členů, včetně velkých hollywoodských hvězd, natáčet.

Čtvrteční rozhodnutí odborů se počínaje dalším dnem do stávky zapojit přímo dopadá i na práci Češky, která pracuje v Praze u velkých mezinárodních filmových produkcí jako Cast Associate. Její identitu redakce Seznam Zpráv zná, vzhledem k otevřenosti, s jakou líčí situaci, však přislíbila zachovat její anonymitu.

„Moje pozice je většinou na velkých produkcích, kde je hodně herců, kolem 200 až 300, kteří natáčí dlouhodobě, třeba i několik měsíců. Mám na starosti komunikaci s herci, jejich agenty a řeším s nimi, co nás v rámci plánu čeká nebo v jakých zemích budeme natáčet. Jsem zkrátka kontaktní osoba pro všechny,“ přibližuje v rozhovoru pro Seznam Zprávy.

Rozhodnutím hereckých odborů se jí aktuálně komplikuje práce pro velký projekt nejmenované streamovací platformy.

Fakta o herecké stávce Federace amerických televizních a rozhlasových umělců (SAG-AFTRA) sdružuje na 160 tisíc herců a hereček v amerických odborech.

Mezi slavné členy patří například: Jennifer Lawrenceová, Anne Hathawayová, Benedict Cumberbatch, Tom Hanks nebo Meryl Streepová.

Od roku 2021 stojí v čele organizace Fran Drescherová , americká herečka známá milionům lidí po celém světě jako slečna Fine z kultovního devadesátkového sitcomu Chůva k pohledání, v originále The Nanny.

Členství přináší hercům a herečkám mnoho výhod (ve zdravotnictví, důchod, zajištění určitého standardu při výkonu práce), ale i povinnosti (vstupní a pravidelné poplatky).

Jak jste se o začátku stávky herců dozvěděla?

Sledovala jsem to už dlouho, v podstatě od té doby, co před několika měsíci začala stávka scenáristů. Už v ten moment jsme o ní na natáčení mluvili, protože máme na projektu hodně Američanů a Kanaďanů. Věděli jsme, že stávka bude dlouhá a pro některé projekty zásadní.

Stávka scenáristů znamená, že se nesmí scénáře psát, upravovat nebo dělat revize. Zkrátka musí být všechno hotové, aby se mohlo natáčet.

Následně začalo o podmínkách jednat Sdružení filmových a televizních režisérů (DGA), ale s nimi se studia dohodla. Pak přišli na řadu herci.

Věděli jsme, že jednání potrvá měsíc. První dva týdny jsme byli v pohodě a říkali jsme si, že se buďto dohodnou, nebo ne. V posledním týdnu nám začalo docházet, že se tak nestane. Pak už jsem jen sledovala dění na YouTube, čtvrteční tiskovou konferenci… V posledním týdnu jsme začali dávat dohromady, co budeme dělat - zda budeme natáčet bez herců v odborech, nebo jak to vlastně naplánujeme.

Zklamalo mě trochu, že herecké odbory s reakcí, co se bude dít (po uplynutí měsíce), otálely několik hodin a nechaly nás čekat, i když ustanovily přesný čas, kdy měly přijít s finálním stanoviskem.

Herci, kteří jsou součástí hereckých odborů, nemohou hrát. Co to pro filmové štáby znamená?

Pokud se přestane natáčet, nejvíce to zasáhne zaměstnance na place. Ti přišli o práci ze dne na den. Přitom třeba počítali s tím, že mají práci zajištěnou minimálně do listopadu.

Některá studia možná nabídnou členům štábu finanční kompenzace - třeba na týden, některým část honoráře proplatí pojišťovna. Nikdo ale zatím nic neví.

V Česku se ocitne najednou bez práce velké množství lidí, kteří pracují například na jiných amerických filmových projektech, které se tu aktuálně natáčí, nebo na našem projektu, o kterém zatím nemohu říct více.

Záleží však především na tom, kolik herců v projektu je součástí odborů. Ti, co nejsou v odborech, můžou dál natáčet. Zásadní je také, jak se k rozhodnutí odborů postaví jednotlivá studia.

Myslím si, že je to pro mnoho lidí, především ty, co mají závazky a rodiny, velmi nepříjemné a nemají moc možností, jak to řešit. Musí zkrátka čekat.

Já osobně vím, že mám práci minimálně na další dva nebo tři týdny. Kromě placu pracuji hodně v kanceláři a i když se stávkuje, musím zajistit, aby bylo vše správně uzavřené – aby se herci dostali domů, abychom měli přehled, kde se kdo nachází.

Také jsme ale řešili, co jak bude - jestli pošleme lidi domů, nebo zda zůstanou, a to jsou všechno výdaje navíc, které musí někdo zaplatit.

Foto: Profimedia.cz Prázdné kulisy. Adaptace broadwayského muzikálu Wicked, v níž hrají Ariana Grande jako Glinda a Cynthia Erivo jako Elphaba, se natáčela v anglickém Buckinghamshire. V pátek však na ikonické žluté cihlové cestě a ve fantastické Zemi Oz, které vznikly na farmářském poli uprostřed venkova, zavládlo naprosté ticho.

Překvapilo vás, že ke stávce herců došlo?

Je to překvapující z toho pohledu, že k ní naposledy došlo v 60. letech 20.století. O tom, že by se to mohlo stát, se už ale mluvilo dlouho. Jen tomu nikdo nevěnoval velkou pozornost.

Jaká je ve vašem štábu atmosféra?

Herci o stávce věděli jako první. Už večer před tiskovou konferencí dostali e-mail s jasnými pokyny, že nesmí do práce. Za porušení totiž hrozí velké sankce.

Některým jsme koupili letenky do USA, jiní se rozhodli, že tu zatím zůstanou, protože se jim tu líbí. Američtí herci jsou totiž často z Prahy - a obecně z Evropy - nadšení.

Myslím si ale, že je stávka překvapila. Teď panuje především chaos a všichni jsou ve velké nejistotě. Nikdo neví, jak dlouho to bude trvat.

Hodně z nich však také s názory, které zaznívají od odborářů, souhlasí, a proto stávku podporují.

Proč se vlastně herci rozhodli přidat k odborářské stávce?

Řekla bych, že hodně z nich děsí, kam by se Hollywoood mohl v budoucnu posunout v souvislosti s umělou inteligencí. Že by například obličeje herců mohla nahradit tato technologie.

Už teď jsem slyšela o případech ze zahraničí, kdy herci namluví voiceover a studio pak váš hlas může použít na jakýkoliv jiný projekt, a to bez vašeho svolení nebo nároku na honorář. Proti tomu herci bojují.

Také usilují o vyšší honoráře, lepší sociální politiku a důchody nebo zdravotní pojištění. Přijde jim rovněž nefér, že platformy jako Netflix nebo Amazon inkasují velká procenta z výdělku a herci nepoměrně méně.

Musíte si uvědomit, že se filmový průmysl za pár let radikálně proměnil. Když se dříve točil film, byl jasně daný scénář a natáčecí plán, který se dodržoval. Teď je to kvůli streamovacím platformám jinak. Skripta se neustále mění, přepisují, vymýšlí se, kde by se dalo ušetřit, aby to bylo výhodnější, nebo pro diváka zajímavější.

Herci už také dnes mají zcela jiné a ne tolik výhodné smlouvy, než měli dřív.

Jak se podle vás bude situace dále vyvíjet?

Podle zákulisních informací, co jsem slyšela, by mohla stávka trvat měsíc nebo dva. V tom případě bychom se mohli zastavit, udělat si volno a pak naskočit zpět, i když počítáme s tím, že návrat bude intenzivní. Jak to ale bude, nevíme.

Myslím si, že se nakonec studia budou muset s herci dohodnout, jinak by zničili Hollywood, který už tak dost trpí kvůli stávce scenáristů.

To, že se herci i scénaristé rozhodli stávkovat, vnímám jako odvážné gesto a fandím jim.

Doufám, že třeba už za dva nebo tři týdny bychom mohli vědět více. Obě strany totiž budou celou dobu jednat. My v Česku si nicméně nemůžeme stěžovat, protože i přes dění v Hollywoodu jsme měli možnost pracovat do poslední chvíle.

Co z této stávky plyne pro filmové a seriálové fanoušky?

Některé projekty se zcela jistě zpozdí, jiné pravděpodobně zruší. Záleží, v jakém budou stádiu výroby. Pokud budou například na začátku, snažší a finančně výhodnější je ukončit je, nebo přeložit na další rok.

Zpozdí se také filmové premiéry a v ohrožení je i propagace filmů, které mají aktuálně jít do kin. Herci se totiž nemohou ničeho účastnit.