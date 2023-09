Nová měření sesadila Messnera z trůnu prvního dobyvatele všech osmitisícovek

Až dosud byl horolezec Reinhold Messner zapsán v Guinnessově knize rekordů jako první člověk, který vylezl na všech 14 osmitisícovek světa. A dokázal to bez pomoci kyslíku z lahve.

V květnu 2021 se ale v článku v The New York Times objevila otázka: „Co je to vrchol?“ Text byl jedním z prvních v mainstreamových médiích, který se zabýval obavami horského kronikáře Eberharda Jurgalského, jenž spravuje web 8000ers.com a je hlavním konzultantem Guinnessovy knihy rekordů pro horolezecké superlativy.