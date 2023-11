Nová polská vláda Morawieckého složila přísahu, důvěru ale patrně nezíská

Morawiecki, který je polským premiérem od prosince 2017, má nyní dva týdny na to, aby v Sejmu vystoupil s programovým prohlášením svého kabinetu a požádal o důvěru. Neobjevil se v něm například Zbigniew Ziobro, který jako ministr spravedlnosti a generální prokurátor byl tváří kontroverzních justičních reforem z posledních osmi let, kvůli nimž je Varšava ve sporu s Evropskou komisí.

Předseda PiS Jaroslaw Kaczyński dnes v rozhovoru s polskou tiskovou agenturou PAP přiznal, že podobu vlády expertů a politiků vymyslel on. „Kaczyński to vymyslel, Morawiecki to provede. Člověk na dálkové ovládání bude vždy fungovat na dálkové ovládání. Je to ostuda pro funkci premiéra,“ napsal na sociální síti X Tomasz Trela, poslanec z opoziční Nové levice.