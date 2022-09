Nová zpráva dokládá, jak Rusové porušují Ženevské úmluvy

Tisíce Ukrajinců, kteří se snažili prchnout před válkou, odvezli do filtračních táborů. Po tvrdých výsleších je přinutili odjet do Ruska. Někteří z nich se ocitli až ve městě Chabarovsk, pouhých 30 kilometrů od hranic s Čínou.

Satelitní snímky a videa ověřené listem The Post v březnu ukazovaly síly podporované Ruskem, jak v oblasti staví stanové městečko. Ruské úřady tehdy objekt označily jako centrum pro uprchlíky z Mariupolu, zatímco ukrajinští vůdci Moskvu obvinili z přesunu obyvatel do filtračních táborů.

Není přesně jasné, kolik Ukrajinců prošlo filtračním prověřovacím procesem a kolik jich následně bylo deportováno do Ruska. Koncem června ukrajinská místopředsedkyně vlády Iryna Vereščuková odhadla počet Ukrajinců, kteří byli násilně přestěhováni do Ruska, na 1,2 milionu. Ruské úřady tvrdí, že od začátku invaze se do země přestěhovalo téměř 2,5 milionu Ukrajinců. HRW uvedla, že někteří Ukrajinci se přesunuli do Ruska dobrovolně, a to včetně mužů, kteří se chtěli vyhnout vojenské službě.