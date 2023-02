Nový Zéland sčítá oběti po silné bouři. A varuje před příchodem dalších

Policie proto při pátrání upřednostňuje lidi v odlehlých oblastech. Podle ní se tak pohřešuje asi sto osob, informuje list The Guardian .

Národní meteorologická služba MetService vydala na čtvrteční odpoledne varování před silnými bouřkami pro oblasti Bay of Plenty, Gisborne a Hawke’s Bay. Jedná se právě o tři oblasti nejvíce zasažené povodněmi.

Meteoroložka Lisa Murrayová varuje, že se bouřky mohou objevit rychle a bez většího upozornění. Tvrdí, že je to jako s popcornem, nevíte, který praskne dřív.

Ustupující povodně odhalují, jak velkou zkázu cyklon napáchal. Domy jsou ponořené do bahna a naplavenin nebo mají poškozené základy. Komunikace s nejhůře postiženými oblastmi nadále vázne a bez proudu stále zůstává více než sto tisíc domácností.

„Je to prostě neuvěřitelná spoušť,“ řekla ve čtvrtek ráno velitelka východního policejního okrsku nadporučice Jeanette Parková. „I když to vidíte, je to stále těžké pochopit.“