Občanství za 10 tisíc liber? V Británii kvete obchod s falešným otcovstvím

„Byl o třicet let starší než já. Slyšela jsem, že už tím jednou prošel s někým jiným,“ začíná své vyprávění žena, která si podle reportérů BBC přála zůstat v anonymitě. Čekala dítě, mířila do Británie a chtěla pro miminko získat tamější občanství. Domluvila se proto s britským mužem, kterého do té doby neznala, že ho zapíše do rodného listu: jako otce svého dítěte.

„Zaplatila jsem mu devět tisíc liber (cca 245 tisíc Kč, pozn. red.), aby se vydával za otce mého dítěte,“ přiznává s tím, že se s údajným ‚otcem‘ setkali pouze třikrát. A to včetně toho, když šli na matriční úřad vyzvednout rodný list.

Nejde přitom ani zdaleka o ojedinělý případ. Vyšetřování BBC odhalilo, že k podobným podvodům dochází v různých komunitách po celé Velké Británii: Muži berou úplatky ve výši tisíců liber, aby se vydávali za otce miminek, která nejsou jejich. Dítě pak automaticky získává britské občanství a žena – byť žila doposud ve Spojeném království nelegálně – může požádat o povolení k pobytu.

Redakce odhalila agenty působící po celém Spojeném království, kteří falešné otce vytipovávají. Žena vystupující pod jménem Thi Kimová tvrdila, že tímto způsobem pomohla už tisícům těhotných migrantek.

„Všichni muži, které využívám, se zde narodili, a nikdy předtím se podobného podvodu neúčastnili,“ sdělila Kimová reportérce BBC v utajení. „Vím, jak si se vším poradit. Není třeba se bát, že nemáte pas. Určitě vám bude udělen,“ slibovala s tím, že celá služba bude stát něco málo přes deset tisíc liber. Na žádost o komentář později podle redakce nereagovala.

„Potřebujete tátu? Napište mi“

Nelegální byznys je podle zjištění investigativců rozšířený i na sociálních sítích: a to především ve vietnamských facebookových skupinách. „Jsem ve čtvrtém měsíci těhotenství. Zoufale potřebuji tatínka s občankou ve věku 25-45 let,“ inzerovala například mladá žena. „Jsem táta s britským pasem. Pokud jste těhotná a potřebujete otce, napište mi do soukromé zprávy,“ zní další podobný příspěvek.

Vlastník Facebooku, společnost Meta, uvádí, že jeho pravidla „žádání o adopci nebo podvody s rodnými listy“ nepovolují. Tvrdí, že i nadále bude pokračovat v odstraňování obsahu, který porušuje jeho zásady.

Podle imigrační právničky Any Gonzálesové je však tento typ podvodu neuvěřitelně propracovaný. „Je to velmi sofistikované a je neskutečně obtížné to kontrolovat,“ myslí si. „Svým způsobem je to důkaz toho, jak zoufalé tyto ženy jsou. Když vidíme, co všechno jsou připraveny podstoupit, aby mohly zůstat ve Spojeném království,“ dodává.

Velká Británie v loňském roce udělila celkem 4860 rodinných víz „jiným závislým osobám“: Jde o kategorii, do níž spadají i ti, kteří žádají o pobyt ve Spojeném království jako rodiče britských dětí.

Ministerstvo vnitra ale uvádí, že má k prevenci i odhalování imigračních podvodů pomocí falešných rodných listů zavedena speciální opatření. „Samotný rodný list nemusí být dostatečným důkazem otcovství. V případě, kdy je potřeba toto prokázat, můžeme požadovat další důkazy,“ tvrdí.

Podle imigračního právníka Harjapa Bhangala ale tato opatření nejsou dostatečná. „Bavíme se o potenciálních tisícovkách případů. Ministerstvo vnitra to prostě nezachytilo,“ konstatuje.

Jde podle něj o praxi, která se už mnoho let odehrává v nejrůznějších komunitách imigrantů: včetně těch z Indie, Pákistánu, Bangladéše, Nigérie nebo Srí Lanky.