Konec žádostí o azyl. Británie chystá tvrdý úder proti migrantům na člunech

Británie se chystá zbavit možnosti požádat o azyl ty lidi, kteří k jejím břehům připlouvají od evropské pevniny ilegálně na člunech. Migranti z kanálu La Manche budou podle nových plánů britské vlády vyhoštěni ze Spojeného království a země jim navždy odepře možnost dalšího vstupu do země.

Řada navrhovaných opatření, o nichž v pondělí ve velkém informují britská média, je zaměřená zejména na ty, kdo připlouvají k britským břehům na malých člunech. Cesta přes průliv je v takových plavidlech obzvlášť nebezpečná.

Premiér Rishi Sunak řekl listu Mail on Sunday: „Nenechte se mýlit, pokud sem přijdete nelegálně, nebudete moci zůstat.“ Ministryně vnitra Suella Bravermanová zdůraznila, že „jedinou cestou do Spojeného království bude bezpečná a legální cesta“. Další podrobnosti by měla vláda oznámit v úterý.

Vládní tajemník pro Severní Irsko Chris Heaton-Harris ve vysílání BBC vysvětlil, že nová legislativa bude pouze jednou součástí rozsáhlejšího plánu, a dodal: „Potřebujeme v našem arzenálu celou řadu věcí, abychom se pokusili zastavit obchodování s lidmi i nelegální migraci přes Lamanšský průliv.“

V současné době mají žadatelé o azyl přicházející do Spojeného království právo požádat o ochranu podle Úmluvy OSN o právním postavení uprchlíků a Evropské úmluvy o lidských právech. Podle listu Mail on Sunday se však očekává, že ustanovení v návrhu zákona o nelegální migraci umožní tyto úmluvy obcházet.

Žadatelé o azyl mají právo v Británii zůstat do doby, než úřady jejich případ vyřídí. Podle nového zákona by ale ti, kdo do Británie připluli na člunech, nemohli podat žádost o azyl a úřady by je neprodleně poslaly do Rwandy nebo do jiné „bezpečné třetí země“.

V loňském roce britská vláda dosáhla dohody se Rwandou, na jejímž základě měla deportovat část běženců z Ostrovů právě do této africké země. Do Rwandy nebyl dosud poslán ani jeden migrant a veškeré plány na vyhoštění jsou v současné době pozastaveny. Londýn také doposud neuzavřel dohodu o navracení migrantů s Evropskou unií.

Plán s odsunem uprchlíků do Rwandy se dosud nezačal realizovat, protože se setkal s ostrým odporem ze strany ochránců lidských práv a čelí soudním sporům. Seznam Zprávy o tom již dříve informovaly.

Kritika plánů britské vlády

Vládní plán kritizovala organizace Rada pro uprchlíky, která tvrdí, že tisíce lidí zůstanou v důsledku plánu v „trvalé nejistotě“. Rada obvinila ministry, že porušili dlouhodobý závazek Spojeného království vyplývající z Úmluvy OSN poskytnout lidem spravedlivý proces bez ohledu na to, jak se do země dostali.

Lord Blunkett, bývalý labouristický ministr vnitra z vlády Tonyho Blaira, upozornil, že jakákoli nová migrační politika potřebuje podporu Francie – a že vláda ví, že ji nezíská. „Vědí, že to nemohou udělat před volbami, i kdyby to fungovalo, a ono to fungovat nebude,“ prohlásil v rozhovoru pro BBC.

Ani podle Britského červeného kříže nebudou mít plány Sunakova kabinetu na rozhodování lidí, kteří riskují život, aby se dostali do bezpečí, velký vliv. Charitativní organizace Freedom from Torture, která poskytuje terapii žadatelům o azyl, označila návrh za „disfunkční a mstivý“.

BBC připomíná, že vyřešení krize s migranty, kteří se snaží Lamanšský kanál přeplout v malých a často nevyhovujících člunech, je jednou z priorit premiéra Rishiho Sunaka. Ten dlouhodobě slibuje, že tyto „lodě zastaví jednou provždy“.

„Ilegální migrace není spravedlivá vůči britským daňovým poplatníkům, není spravedlivá vůči těm, kdo sem přicházejí legálně. A nebylo by správné, aby zločinecké gangy mohly dále pokračovat ve svém nemorálním obchodu,“ řekl Sunak v listu Mail on Sunday.

Podle vládních údajů, které shromáždila BBC, překročilo v roce 2022 kanál La Manche na malých člunech 45 756 migrantů. To je nejvyšší počet od doby, co se tyto statistiky začaly v roce 2018 vést.