Brexitová blamáž. Britové místo zboží kontrolují jen mazlíčky urpchlíků

Stojí na pozemku o rozloze víc než devadesáti hektarů a náklady na jeho provoz jsou vyčísleny na téměř tři miliardy korun. Obří kontrolní stanoviště Sevington, které se nachází na vnitrostátních hranicích britského hrabství Kent, má kapacitu až pro 1700 nákladních vozidel.

Bezpečnostní pracovníci tam hlídkují na stanovištích rozmístěných uvnitř areálu obehnaného několik metrů vysokým plotem. Uvnitř stojí moderní budovy a zařízení pro kontrolu evropského dovozu do Velké Británie.

Právě k tomu mělo stanoviště po britském odchodu z Evropské unie podle původních plánů sloužit. Britská vláda přitom v červenci 2020 vyčlenila na pohraniční zařízení, pracovní místa či potřebné technologie 705 milionů liber, v přepočtu 19 miliard korun.

Kontrolují jen ukrajinské psy a kočky

I přes svou majestátnost teď ale komplex leží téměř ladem, jak upozorňuje britský list The Guardian. Od jeho dokončení přitom uplynulo šest měsíců.

Lidé žijící v okolí označují Sevington za „bílého slona“ (věc, které se vlastník nemůže vzdát, i když cena za její vydržování výrazně převyšuje užitečnost dané věci, pozn. red.). Z velké části je totiž kontrolní stanoviště nadbytečné. Jediným dovozem, který se teď kontroluje, jsou totiž domácí mazlíčci válečných uprchlíků Ukrajiny.

„Pokud to nepoužívají, k čemu to je? Za pár let se tady z toho stane sídliště. Je to strašná ostuda,“ myslí si Rachel Brownová, která bydlí jen kousek od komplexu.

„Je to fraška. Jen to dokazuje, že nikdo nevěděl, jak se situace s Brexitem vyvrbí a co bychom měli dělat. Výsledkem je tento bílý slon na našich prazích,“ dodává pro The Guardian Terry, další z obyvatel přilehlé vesnice.

Sevington byl původně postavený kvůli dovozním kontrolám zboží rostlinného a živočišného původu z Evropské unie. Takové kontroly ale nikdy ani nezačaly. Britská vláda si vědomila, že obchod bez nich funguje výrazně lépe.

Loni na jaře odložil začátek kontrol už počtvrté tehdejší náměstek pro brexitové příležitosti Jacob Rees-Mogg. Obával se, že by pro obchodníky byly příliš byrokratické a nákladné a že by akorát způsobily problémy na kentských silnicích.

Sevington jako nákladná chyba

Kromě místních pak vybudované kontrolní stanoviště kritizují i odborníci. Výkonný ředitel Britské přístavní asociace Richard Ballantyne uvedl, že Sevington, vybudovaný ve snaze se s Brexitem co nejdříve vypořádat, byl jen nákladnou chybou.

„Nikdo nepřemýšlel, co to bude znamenat do budoucna,“ poznamenal s tím, že společně s dalšími experty z oboru na problémy s provozováním tvrdých hranic upozorňovali už roky před Brexitem.

„Důvodem pro vybudování těchto míst bylo, že politici chtěli Evropskou unii rychle opustit a potřebovali něco udělat. Skutečná opatření, která jsme potřebovali, ale nebyla jasná. Politici si až teď uvědomují, že tvrdé hranice mají důsledky, jako jsou nákladné kontroly nebo zpoždění dodávek, což poškozuje podnikání,“ vysvětil Ballantyne důvod obratu v uvažování britských představitelů.

Podle jeho názoru si teď politici uvědomili, že přísné hraniční kontroly Velká Británie nepotřebuje. „Máme velmi podobné standardy jako Evropská unie. Tyto věci prostě dělat nemusíme. Jsou to akorát velké náklady pro státní pokladnu,“ uzavřel.

O dovozních kontrolách v Británii rozhoduje tamní ministerstvo životního prostředí, potravin a záležitostí venkova. O tom, jak to bude na hranicích dále vypadat, by měl úřad informovat začátkem letošního roku.

Upuštění od tvrdých hranic

Mluvčí vlády už dříve sdělil, že Sevington bude hrát klíčovou roli při vytváření hladce fungující digitální hranice. Vůbec tedy nepůjde o tvrdé kontroly tak, jak se původně předpokládalo.