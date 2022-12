Británie porušuje dohodu o brexitu, rozhodl soud v Londýně

Občané EU mají mít i po brexitu stejná práva týkající se života, práce nebo přístupu k sociálnímu systému, pokud v Británii žili před 31. prosincem 2020 a do 30. června 2021 se zaregistrovali do programu pro rezidenty z EU (EU settlement scheme) a obdrželi takzvaný status usedlíka. Ztráta práva na pobyt by pro ně znamenala, že by nemohli pracovat či čerpat zdravotní péči.