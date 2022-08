Jako Hitlerjugend. Rusko bude i nejmladší vychovávat k lásce k Putinovi

Se začátkem války se ovšem přístup vůči dětem ve školách změnil. „Je to pro režim příležitost využít té jím prezentované hrozby vnějšího nepřítele pro ruskou společnost, ať už je to Ukrajina, nebo Západ. Teď má být ta chvíle, kdy se ruský národ sjednotí,“ vysvětluje Havlíček. „Přesto s takovým výkladem i podle vládních průzkumů nesouhlasí desítky milionů lidí,“ říká.

V týdnech po začátku invaze dostaly školy po celém Rusku řadu proválečných instrukcí, které měly do výuky zahrnout. Od nového školního roku se jejich rozsah ještě rozšíří.

„Dětská psychika je velice tvárná a myšlení ještě není dostatečně kritické. Není tedy problém děti přesvědčit a indoktrinovat,“ popisuje psychoterapeut Tibor Brečka. „Dítě do puberty zpravidla bez problémů akceptuje dospělé autority a nekriticky přejímá to, co mu dospělí předávají,“ vysvětluje a poukazuje na fanatičnost příslušníků Hitlerjugend.