Odpor vůči Netanjahuovi roste. Straníci se bojí, že přijdou o moc na 20 let

Izraelská vládní strana Likud se obává, že pokud v jejím čele zůstane premiér Benjamin Netanjahu, voliči ji na dlouho vyženou z vlády. „Pokud Likud padne ve volbách, nevrátí se k moci dalších dvacet let,“ citoval server The Times of Israel Davida Amsalema, juniorního ministra z resortu spravedlnosti.

„Amsalem má pravdu,“ potvrdil témuž médiu nejmenovaný poslanec Likudu, který čas, po nějž se strana nemusí dostat k moci, dokonce protáhl na 40 let. Zároveň řekl, že stejný pocit sdílí v Likudu i další lidé.

Několik poslanců už údajně pracuje na plánu, jak Likud zachránit. Pomocí takzvané konstruktivní nedůvěry v parlamentu je možné svrhnout premiéra, aniž by to nutně znamenalo pád vlády. Je na to ale potřeba získat většinu v Knesetu - tedy 61 poslanců - a nejméně deset zákonodárců ze samotného Likudu.