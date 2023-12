Další překvapení od Hamásu. Po dvou měsících války v lepším stavu, než se čekalo

Ze světa se přitom stále silněji ozývá volání po konci války – američtí představitelé citovaní televizí CNN uvedli, že očekávají stažení Izraele z Gazy do několika týdnů. Válka by pak podle nich měla skončit v lednu.

Kromě lidských kapacit se zdá, že hnutí disponuje rovněž nezanedbatelným zbrojním arzenálem. „Hamás má pořád kapacitu odpalovat rakety i dost daleko do Izraele. O víkendu byla zasažena Beer Ševa, která je už dost daleko,“ podotýká Záhora.

Rakety samozřejmě Hamásu značně ubývají, a to hned ze dvou důvodů. Jedním jsou pochopitelně údery izraelské armády, druhým pak intenzita jejich odpalování na začátku války. Jen v prvních dvou týdnech odpálil Hamás na Izrael tisíce raket, z nichž drtivou většinu zlikvidoval protiraketový deštník Železná kopule.

O výzbroji Hamásu mluvil v říjnu vysoký představitel hnutí Alí Baraka. „Máme místní továrny na všechno, na rakety s doletem 250 km, 160 km, 80 km a 10 km. Máme továrny na minomety a jejich střely. (…) Máme továrny na kalašnikovy a jejich náboje. Kulky vyrábíme s povolením od Rusů. Stavíme to v Gaze,“ řekl v rozhovoru pro ruskou stanici RT.

Na vrcholcích pyramidy figurují tři muži, o jejichž likvidaci se Izrael snaží nejvíce: šéf brigád Izzadín Kásam Muhammad Dajf, jeho zástupce Marván Issa (oběma je 58 let) a jednašedesátiletý vůdce hnutí v Pásmu Gazy Jahjá Sinvár. Zabití ani jednoho z nich dosud izraelské úřady neoznámily.

„Střední kádry, jako jsou velitelé brigád, zabity byly, ale lidé, kteří mají být terčem operace, zatím unikají a jsou s největší pravděpodobností na jihu Gazy. Ani extrémně intenzivní operace Hamás nepoškodila tak, aby přestal fungovat jako organizace. Stav Hamásu je bohužel pro Izrael i pro všechny zúčastněné lepší, než by se dalo čekat,“ shrnuje Záhora.

„Nelze vůbec očekávat, že by byl součástí nějakých politických jednání. Brutalita ze 7. října odstranila Hamás jako aktéra, který by mohl mít nějaký status na mezinárodní scéně,“ potvrzuje analytik Záhora s tím, že okolní arabské režimy neměly teroristické hnutí v oblibě ani dříve.

Kromě představitelů Hamásu v Pásmu Gazy a na Západním břehu Jordánu sídlí vůdci hnutí i v Kataru. V bezpečí luxusního hotelu Four Seasons tam žije vůdce hnutí Ismaíl Haníja i jeho předchůdce Chálid Mišal. Právě Katar se stal během nynější války hlavním zprostředkovatelem jednání o propuštění rukojmích. Další významní členové Hamásu našli útočiště v Turecku.

Něco jiného je ale podpora Hamásu mezi samotnými Palestinci. Tam se naopak zdá, že teroristický útok a následná válka s Izraelem hnutí spíše pomohly. Alespoň to vyplývá z prvního průzkumu, který vyšel pro Hamás velmi lichotivě - podporu měl u velké části Palestinců.

Vlastní průzkum chystá i organizace Palestine Center for Policy and Survey Research, jejíž šéf už ale uvedl, že je jasné, že se podpora Hamásu zvedla.

„Řada Palestinců, kteří jsou vystaveni pouze arabským médiím, skutečně nechápe, co se 7. října dělo. Narativ je takový, že to byl jen útok na izraelskou armádu a o masakrech a znásilněních se nemluví. To ovlivní vnímání lidí,“ vysvětluje analytik.