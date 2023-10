Bombardování Gazy je neohrožuje. Vůdci Hamásu žijí v luxusu v exilu

V den, kdy teroristé z palestinské organizace Hamás podnikli překvapivý útok na Izrael, pobýval vůdce Hamásu Ismaíl Haníja v Istanbulu. Stálé sídlo má ale v luxusním hotelu Four Seasons v katarské metropoli Dauhá.

Podobně jako Haníja pobývá v zahraničí i jeho předchůdce Chálid Mišál, který se do Kataru přestěhoval v roce 2012. Do té doby pobýval spolu se zbytkem politického vedení Hamásu v Sýrii. Mišál, který v minulých dnech vyzýval Hizballáh a další organizace k zapojení se do války proti Izraeli, má důvod židovský stát nenávidět. Když ještě v devadesátých letech pobýval v Jordánsku - později ho král Abdalláh vypověděl - stal se cílem atentátu agentů Mosadu.