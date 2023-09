Okolo ostrova proletěla za 24 hodin stovka čínských letadel, hlásí Tchaj-wan

Dle závěrů simulace provedené CSIS by si čínská invaze na Tchaj-wan v roce 2026 vyžádala tisíce obětí mezi čínskými, americkými, tchajwanskými a japonskými vojáky. Válku o Tchaj-wan by sice Peking prohrál, neslavně by však skončila i americká armáda.