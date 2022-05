Proč se teď tak šíří? Opičí neštovice by měly znepokojovat každého, řekl Biden

Opičí neštovice jsou něčím, co by „mělo každého znepokojovat“, řekl v neděli americký prezident Joe Biden. Spojené státy podle něj zkoumají, jaké druhy léčby a vakcín jsou k dispozici, uvádí stanice Sky News. „Zjišťujeme, co dělat,“ řekl Biden před svým odletem z Jižní Koreje do Japonska.