Otázky a odpovědi: Proč v Hollywoodu stávkují a jak to postihne diváky

Více než 11 000 členů Sdružení amerických scenáristů (WGA) se zapojilo do úterní stávky. Ta by mohla okamžitě zastavit výrobu mnoha televizních pořadů, píše server Reuters .

WGA kritizovala AMPTP za vytváření takzvané „gig ekonomiky“, jejímž cílem je změnit psaní na „zcela svobodné povolání“. To by z scénáristů udělalo povolání na volné noze. Proto sdružení vyzvalo k zavedení minimálního počtu televizních zaměstnanců, a to v rozmezí od šesti do dvanácti scenáristů na jeden pořad, a také k zajištění minimálního počtu týdnů zaměstnání za sezónu, píše list The New York Times.