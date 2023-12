Padaly rekordy. Letošní podzim v Klementinu byl nejteplejší od počátku měření

Letošní podzim v pražském Klementinu byl nejteplejším od počátku měření teploty na této stanici, tedy od roku 1775. Průměrná teplota od září do konce listopadu byla 13,6 stupně Celsia, odchylka od normálu let 1991 až 2020 tak činila 2,6 stupně. V tiskové zprávě to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).