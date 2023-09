Arabské emiráty tajně vyzbrojují súdánské rebely v krvavé válce

Jedním z klíčových hráčů v regionu, který se po boku dalších partnerů (USA, Saúdská Arábie, Velká Británie) snaží zprostředkovat mír, jsou Spojené arabské emiráty. Do země také dodávají humanitární pomoc.

Podle zdrojů amerického deníku The New York Times však emiráty ve skutečnosti svými aktivitami podporují milice RSF. Mimo jiné i tím, že jim dodávají zbraně.

O několik dní později začala do Amdjarassu proudit emirátská nákladní letadla. Poté, co 4. července aplikace na sledování letadel Gerjon informovala o náhlém nárůstu emirátských letů do Amdjarassu, oznámily SAE, že na okraji přistávací dráhy otevřely nemocnici s 50 lůžky.