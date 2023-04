Ruská stopa v súdánském konfliktu. Důkazů o roli vagnerovců přibývá

K sérii zpráv o tom, že vagnerovci nabídli RSF zbraně, přibyl v neděli článek deníku The New York Times, který se odkazoval na americké představitele. Podle nich šéf žoldnéřů Jevgenij Prigožin nabídl Dagalovi dokonce i protiletadlový raketový systém. Ještě v pátek ale lídr milic údajně nebyl rozhodnutý, jestli to přijme.

Podpora RSF ze strany vagnerovců, pokud se potvrdí, by ale zřejmě boje v Súdánu v tuto chvíli zásadně neovlivnila. „Z hlediska možné participace jednotek vagnerovců by to vliv nemělo, protože řady milic RSF jsou rozsáhlé. Nicméně pokud by došlo k zajištění určitého typu zbraní, což by RSF potřebovaly, tak to by jim pomoci mohlo. Nakolik to ale aktuálně bude rozhodující prvek, je v tento moment pouhá spekulace,“ říká dále český expert.