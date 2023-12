Páteční nálet izraelských sil zabil v Gaze 76 členů jedné rozsáhlé rodiny

Podle částečného seznamu obětí, který poskytl Bassal, přišli při tomto úderu o život lidé nejméně z 16 domácností, které patří do rodiny Mughrábíů. Mezi mrtvými jsou také ženy a děti.

Izraelské síly kromě toho za uplynulý týden zadržely v Pásmu Gazy přes 200 bojovníků palestinského hnutí Hamás a dalších palestinských radikálů, uvedl podle deníku The Times of Israel mluvčí izraelské armády a bezpečnostní služby Šin Bet. Od začátku vojenských operací v Pásmu Gazy pak podle něj izraelské složky přepravily do Izraele k výslechu přes 700 předpokládaných členů Hamásu.