Právě v době, kdy vznikly na Ukrajině obrovské škody protržením Kachovské přehrady , by se přitom charita mohla pustit okamžitě do práce.

Správce zabaveného majetku Penrose v deníku The Times koncem května řekl, že se celý proces blíží ke konci a že k převodu peněz by mělo dojít během června. Postěžoval si přitom na to, že v době od prodeje klubu se u moci vystřídaly už tři vlády a on musel neustále jednat s novými lidmi, což situaci komplikovalo.