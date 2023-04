Plyn z Ruska už EU téměř nebere. Pro zkapalněný to ale neplatí

Dovoz ruského plynu do Evropy sice nepodléhá sankcím, vzhledem k tomu, že ho Kreml používá jako zbraň, se ho však loni Evropská unie snažila maximálně utlumit. Zatímco v minulosti státy EU pokrývaly ruským plynem okolo 50 procent své spotřeby, v lednu 2023 to bylo pouhých sedm procent.

Podle interního dokumentu, o kterém informoval server EUObserver , „dovozy ruského LNG vzrostly v roce 2022 z 15,9 miliardy kubických metrů na 22,1 miliardy“. To představuje nárůst ve výši 38 procent. Evropané přitom ročně spotřebují okolo 400 miliard kubíků.

Evropská unie se snažila po ruské invazi na Ukrajinu a prudkém nárůstu ceny plynu hledat alternativní zdroje, což se jí do velké míry podařilo. „Naše úsilí o diverzifikaci zvýší dovozy z Alžírska (36 miliard kubíků), Ázerbájdžánu (11,5 miliardy) a Norska (90 miliard),“ poznamenává dokument.

Svou spotřebu ovšem nezmenšily jen domácnosti, ale také firmy. I díky tomu se Česko výrazně oprostilo od závislosti na ruském plynu. To, že ho v budoucnu nebude potřebovat, ale zatím jisté není. Více jsme o spotřebě plynu psali zde:

EU odhaduje, že by v zásobnících plynu mohlo být v říjnu až 90 miliard kubíků, a to i bez dodávek z Ruska. Je ale potřeba počítat i s riziky, k nimž patří nehody na infrastruktuře nebo extrémně suché či horké léto, které by ovlivnilo fungování jaderných i vodních elektráren, nebo naopak velmi studená zima.