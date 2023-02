Macron vytáhl výbušné téma. Způsobí odliv mozků z Afriky, varují kritici

Snadnější vypovězení ze země by se mělo týkat pachatelů trestné činnosti, na něž jsou teď úřady často krátké. Ani podle nové úpravy by deportace nepostihla všechny pachatele trestných činů, ale jen ty, kteří byli uznáni vinnými a hrozí jim trest odnětí svobody v délce 10 nebo více let. Nebo za opakované delikty s trestem odnětí svobody v délce nejméně pěti let.