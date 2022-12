Afrika v zajetí sankcí. Ruská hnojiva budou, ale řešení hladu je jinde

Z Nizozemska přes Mosambik až do cílového Malawi zamířil na konci listopadu první náklad 20 tisíc tun průmyslových hnojiv. Oznámil to tehdy mluvčí generálního tajemníka OSN Stéphane Dujarric.

Jde o první vypravenou loď pronajatou Světovým potravinovým programem (WFP) s nákladem kriticky chybějících umělých hnojiv. Podle OSN nebude v následujících měsících zdaleka poslední. Hnojiva původně od ruských výrobců zamířila nejdříve do evropských skladů a následně do afrických zemí.

Yaa Amekudziová se před lety rozhodla vzít budoucnost do vlastních rukou. Ghanská podnikatelka založila spolu s manželem farmu na pěstování kakaových bobů. K zemědělství se snaží přistupovat udržitelně.

Hnojiva tak představují naději, že by se krize v budoucnu dramaticky prohlubovat nemusela, jak uvádí OSN i africká bankovní instituce.

Jak významně za uplynulých pár let vzrostly ceny, přiblížil letos v dubnu hlavní představitel Africké rozvojové banky Akiwuni Adesinatak. Jen cena toho nejlevnějšího typu hnojiva (močoviny) vzrostla až o 300 procent, řekl pro Al-Džazíru. Podle OSN pak ceny hnojiv od roku 2019 vzrostly o 250 procent.

Afričtí zemědělci se podle českého experta na zemědělství orientují především na co největší potravinovou produkci s ohledem na stále se zvětšující africkou populaci. V tomto případě tak průmyslová hnojiva mají význam.

Jen letošní nedostatek dusíkatých hnojiv pak může vést v příštím roce k produkční ztrátě 66 milionů tun základních plodin - kukuřice, pšenice, rýže, odhaduje OSN. To představuje množství, kterým by se za měsíc nakrmilo 3,6 miliardy lidí.

Změnu přiblížil i keňský farmář a pěstitel kávových bobů Charles Gatere. Serveru Financial Times řekl, že tak vysoké ceny hnojiv nikdy nezažil, a to v oboru přitom působí už 50 let, jak zdůraznil. Protože se nemůže spoléhat na průmyslová hnojiva, jeho sklizeň bude nižší a tím pádem si i méně vydělá.