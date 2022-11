Zpráva ukázala, ve kterých státech se takřka nedá žít

Vysoká míra ekologických hrozeb a téměř nulová šance se proti nim efektivně bránit nebo řešit jejich dopad. To je realita, se kterou se již teď musí vyrovnávat 27 zemí, uvádí nově zveřejněná zpráva (Ecological Threat Report) globálního think-tanku Institut pro ekonomiku a mír (IEP) zaměřená na ekologické hrozby.

Studie po celém světě identifikuje 27 zemí („hotspots“), které čelí největším ekologickým hrozbám, a to na základě čtyř kritérií – míry potíží s potravinovou bezpečností, výskytu přírodních katastrof, růstu populace a přelidněnosti a problémů s přístupem k vodě. Jen na africkém kontinentu se těchto zemí nachází 23.

„Je tu strašlivé sucho. V některých regionech očekáváme hladomor. Svět musí jednat hned. Jsou potřeba velké investice do zemědělství,“ říká k situaci v zemi humanitární pracovnice z organizace CARE v Somálsku Abyan Ahmedová. Podrobněji jsme se situaci v Africkém rohu věnovali v tomto článku .

Zatímco v roce 2020 čelily zmíněným čtyřem hrozbám dvě miliardy lidí, v roce 2050 by mohly tyto problémy postihnout až 3,4 miliardy lidí (34,7 procenta světové populace), předpovídá dále studie.

Podobný scénář si letos prožil Pákistán. „Loni bylo velké sucho a letos naopak pršelo v některých regionech osmkrát až devětkrát více než je běžné,“ říká k nejintenzivnějším dešťům za posledních několik desítek let, které následně způsobily tragické záplavy , humanitární pracovník organizace CARE z Pákistánu Adil Sheraz.

Suchu neunikne ani Evropa. Do roku 2040 se na problém s nedostatkem vláhy musí připravit například Řecko, Itálie, Nizozemsko nebo Portugalsko.

Vodní zdroje se také dle zprávy častěji stávají možnými spouštěči konfliktů. Jejich počet se od roku 2000 do roku 2019 zvýšil třikrát. Největší počet konfliktů o vodu za posledních dvacet let zažil Irák, Somálsko, Jemen a Súdán. Shodou okolností země s už tak vysokou mírou konfliktů.

Výzvou pro státy oslabené ekologickými hrozbami i vlastní nefunkční infrastrukturou bude také obrovský růst populace, uvádí dále studie. Ta jen v subsaharské Africe vzroste do poloviny století o 95 procent. S tím se jen dále prohloubí problémy, jak se dále vypořádávat mimo jiné s potravinovou krizí a nedostatkem vody.

Rozrůstat se budou i samotná města. Do roku 2050 se do nich přesune 70 procent světové populace. V roce 2020 v nich přitom žilo 54 procent všech lidí. Megalopole nicméně v některých rozvojových zemích představují do budoucna především život ve velmi špatných životních podmínkách (nedostatečná infrastruktura, vysoká míra znečištění a z toho pramenící zdravotní problémy).